Демократы не хотят уступать республиканцам: что будет с помощью США в 2024 году

Украина стала заложницей внутриполитических процессов в США. В частности, 6 декабря там должны были рассматривать законопроект, включавший помощь Украине. Впрочем, республиканцы не поддержали его из-за своей антимигрантской политики.

Республиканцы требуют решения вопроса южной границы США об изменениях в миграционной политике. Но демократы не пойдут на это, сказал 24 Каналу общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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Позиция демократов

Юрий Рашкин называет это процедурное голосование историческим. Ведь оно показывает, насколько "республиканцы живут в страхе Трампа". По его словам, правительство готово выделить им 20 миллиардов долларов, и это большие деньги. Впрочем, республиканцы хотят изменить само законодательство, но демократы не пойдут на это.

"Посмотрим, что сделает президент. У него есть власть и сила, но это непростой момент. Мы все хотим помочь Украине. Республиканцы нашли слабое место и хотят "отколоть" это, изменить законодательство нашей страны за то, что мы хотим продолжить помогать нашим союзникам" ", – отметил он.

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Украинский вопрос

Блокировка таким образом законопроекта негативно может сказаться на Украине. В частности, закрадываются сомнения в помощи нашему государству и Израилю, которому тоже должны были согласовать помощь. Все внимание переходит на внутренние проблемы с границей, которые тоже нужно решать.

"Осталось несколько дней до того, как законодатели разойдутся и важно протолкнуть пакет помощи сейчас. Но мы видим, что республиканцы под давлением Трампа требуют заниматься внутренними партийными делами", – сказал Юрий Рашкин.

Отметим, что в преддверии голосования Джо Байден выступил с речью, где объяснил, почему важно помогать Украине и не откладывать это. Он отметил, что Путин не остановится в случае поражения Украины и будет нападать на союзников НАТО. Тогда американским военным нужно будет становиться к защите.

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