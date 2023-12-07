Республіканці вимагають вирішення питання південного кордону США щодо змін в міграційній політиці. Але демократи не підуть на це, відзначив 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Позиція демократів

Юрій Рашкін називає це процедурне голосування історичним. Адже воно показує наскільки "республіканці живуть у страху Трампа". За його словами, уряд готовий виділити їм 20 мільярдів доларів і це великі гроші. Утім, республіканці хочуть змінити саме законодавство, але демократи не поступляться цим.

"Подивимося, що зробить президент. У нього є влада та сила, але це непростий момент. Ми всі хочемо допомогти Україні. Республіканці знайшли слабке місце і хочуть "відколоти" це, змінити законодавство нашої країни за те, що ми хочемо продовжити допомагати нашим союзникам", – відзначив він.

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Українське питання

Блокування таким чином законопроєкту негативно може позначитися на Україні. Зокрема, закрадаються сумніви у допомозі нашій державі та Ізраїлю, якому теж мали погодити допомогу. Вся увага переходить на внутрішні проблеми з кордоном, які теж треба вирішувати.

"Залишилося декілька днів до того, як законодавці розійдуться і важливо проштовхнути пакет допомоги зараз. Але ми бачимо, що республіканці під тиском Трампа вимагають займатися внутрішніми партійними справами", – сказав Юрій Рашкін.

Зазначимо, що напередодні голосування Джо Байден виступив із промовою, де пояснив чому важливо допомагати Україні і не відкладати це. Він зазначив, що Путін не зупиниться у разі поразки України і нападатиме на союзників НАТО. Тоді американським військовим треба буде ставати до захисту.

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