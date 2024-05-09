Як працює реєстр "Оберіг": на тлі посилення мобілізації у Міноборони розкрили деталі

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан. Внаслідок цього стало актуальним питання, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

За даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початок 2024 року Збройні Сили України налічували до 800 тисяч військовослужбовців. Інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників зберігається в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

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Необхідне для розуміння людського капіталу

Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що першочергово реєстр "Оберіг" це інструмент для розуміння державою людського капіталу. Зокрема, для військового обліку громадян, а також для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.

Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", – це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані,

– розповіла вона.

Посадовиця уточнила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами. Серед завдань – актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану.

Крім того, йдеться про відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність.

Заступниця міністра зазначила, що планують запустити кабінет на початку червня. Водночас перевірити, чи є людина у розшуку як "ухилянт" можна в базі "ухилянтів" в реєстрі територіального центру комплектування.

Для цього потрібно написати прізвище, ім'я та по батькові. І якщо в системі такі люди є, то можна побачити усі судові справи, які з нею пов’язані, зокрема суди, в яких вони вирішувались, а також пов’язаних осіб.

Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію

В Україні офіційно продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент поставив підписи під відповідними законами. Відповідно до ухвалених документів, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть діяти з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

Президент Зеленський 6 травня вніс до Верховної Ради законопроєкти під номерами 11 234 та 11 235, у яких пропонувалося подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Наступного дня, 7 травня, Комітет із нацбезпеки схвалив відповідні законопроєкти.