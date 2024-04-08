Олена Мошенець, заступниця голови парламентського комітету з антикорупційної політики, в ефірі національного телемарафону повідомила про наближення ери ефективного військового обліку. Завдяки новій законодавчій базі ТЦК зможуть швидко отримувати інформацію про потенційних призовників, – інформує 24 Канал.

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Електронна система на старті

За словами Мошенець, цифровізація військової частини спростить процеси для керівництва та забезпечить оперативність в роботі з державними реєстрами. Це дозволить ефективно використовувати ресурси для оборонних потреб нашої держави.

Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців, як швидко це запрацює ефективно,

– наголосила обраниця.

Парламентарка акцентувала на важливості швидкого впровадження нової системи, яка дозволить Міністерству оборони оперативно реагувати на виклики сучасності. Вона також висловила сподівання, що вже за кілька місяців можна буде побачити конкретний результат оновленої електронної системи обліку.

Контекст: що потрібно знати