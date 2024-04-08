Елена Мошенец, заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике, в эфире национального телемарафона сообщила о приближении эры эффективного воинского учета. Благодаря новой законодательной базе ТЦК смогут быстро получать информацию о потенциальных призывниках, – информирует 24 Канал.

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Электронная система на старте

По словам Мошенец, цифровизация воинской части упростит процессы для руководства и обеспечит оперативность в работе с государственными реестрами. Это позволит эффективно использовать ресурсы для оборонных нужд нашего государства.

Мы делаем информационной, электронной, нашу воинскую часть. Делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства. Законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям, как быстро это заработает эффективно,

– подчеркнула избранница.

Парламентарий акцентировала на важности быстрого внедрения новой системы, которая позволит Министерству обороны оперативно реагировать на вызовы современности. Она также выразила надежду, что уже через несколько месяцев можно будет увидеть конкретный результат обновленной электронной системы учета.

Контекст: что нужно знать