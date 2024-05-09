За даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початок 2024 року Збройні Сили України налічували до 800 тисяч військовослужбовців. Інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників зберігається в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

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Необхідне для розуміння людського капіталу

Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що першочергово реєстр "Оберіг" це інструмент для розуміння державою людського капіталу. Зокрема, для військового обліку громадян, а також для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.

Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", – це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані,

– розповіла вона.

Посадовиця уточнила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами. Серед завдань – актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану.

Крім того, йдеться про відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність.

Заступниця міністра зазначила, що планують запустити кабінет на початку червня. Водночас перевірити, чи є людина у розшуку як "ухилянт" можна в базі "ухилянтів" в реєстрі територіального центру комплектування.

Для цього потрібно написати прізвище, ім'я та по батькові. І якщо в системі такі люди є, то можна побачити усі судові справи, які з нею пов’язані, зокрема суди, в яких вони вирішувались, а також пов’язаних осіб.

Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію

В Україні офіційно продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент поставив підписи під відповідними законами. Відповідно до ухвалених документів, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть діяти з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

Президент Зеленський 6 травня вніс до Верховної Ради законопроєкти під номерами 11 234 та 11 235, у яких пропонувалося подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Наступного дня, 7 травня, Комітет із нацбезпеки схвалив відповідні законопроєкти.