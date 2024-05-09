По данным Лондонского международного института стратегических исследований, на начало 2024 года Вооруженные Силы Украины насчитывали до 800 тысяч военнослужащих. Информация обо всех военнообязанных, резервистов и призывников хранится в реестре военнообязанных "Оберіг".

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Необходимое для понимания человеческого капитала

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в первую очередь реестр "Оберіг" это инструмент для понимания государством человеческого капитала. В частности, для воинского учета граждан, а также для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства.

Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберег", – это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные,

– рассказала она.

Чиновница уточнила, что "Оберег" взаимодействует с шестью реестрами. Среди задач – актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, речь идет о сведениях о семье, а также о смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки. Также это данные об образовании и специальности.

Заместитель министра отметила, что планируют запустить кабинет в начале июня. В то же время проверить, есть ли человек в розыске как "уклонист" можно в базе "уклонистов" в реестре территориального центра комплектования.

Для этого нужно написать фамилию, имя и отчество. И если в системе такие люди есть, то можно увидеть все судебные дела, которые с ней связаны, в частности суды, в которых они решались, а также связанных лиц.

Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

В Украине официально продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент поставил подписи под соответствующими законами. Согласно принятым документам, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут действовать с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Президент Зеленский 6 мая внес в Верховную Раду законопроекты под номерами 11 234 и 11 235, в которых предлагалось продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. На следующий день, 7 мая, Комитет по нацбезопасности одобрил соответствующие законопроекты.