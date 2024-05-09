Как работает реестр "Оберег": на фоне усиления мобилизации в Минобороны раскрыли детали

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение. Вследствие этого стал актуальным вопрос, как работает реестр военнообязанных "Оберег".

По данным Лондонского международного института стратегических исследований, на начало 2024 года Вооруженные Силы Украины насчитывали до 800 тысяч военнослужащих. Информация обо всех военнообязанных, резервистов и призывников хранится в реестре военнообязанных "Оберіг".

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Необходимое для понимания человеческого капитала

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в первую очередь реестр "Оберіг" это инструмент для понимания государством человеческого капитала. В частности, для воинского учета граждан, а также для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства.

Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберег", – это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные,

– рассказала она.

Чиновница уточнила, что "Оберег" взаимодействует с шестью реестрами. Среди задач – актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, речь идет о сведениях о семье, а также о смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки. Также это данные об образовании и специальности.

Заместитель министра отметила, что планируют запустить кабинет в начале июня. В то же время проверить, есть ли человек в розыске как "уклонист" можно в базе "уклонистов" в реестре территориального центра комплектования.

Для этого нужно написать фамилию, имя и отчество. И если в системе такие люди есть, то можно увидеть все судебные дела, которые с ней связаны, в частности суды, в которых они решались, а также связанных лиц.

Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

В Украине официально продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент поставил подписи под соответствующими законами. Согласно принятым документам, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут действовать с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Президент Зеленский 6 мая внес в Верховную Раду законопроекты под номерами 11 234 и 11 235, в которых предлагалось продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. На следующий день, 7 мая, Комитет по нацбезопасности одобрил соответствующие законопроекты.