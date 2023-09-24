Чому зупинилася рейкова війна з Росією: Жовтенко назвав кращий метод боротьби

На початку повномасштабного вторгнення було багато інформації про рейкову війну на території Росії та Білорусі. Зараз цього поменшало з об'єктивних причин.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що залізниця досі залишається для Росії критично важливою. Однак не завжди є потреба знищувати саме залізничні колії.

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Як наголосив Жовтенко, насамперед варто розуміти, що ресурс Сил спеціальних операцій не безмежний. Ці підрозділи відправляють на найпріоритетніші напрямки. Але є ще багато різних причин.

Чому рейкова війна була ефективною дещо раніше? Бо в нас не було достатньо ресурсу, щоб нищити російський потенціал. Тому треба було виграти час. Щоб не зупинити постачання, а відтермінувати його. Адже ремонт залізничного полотна переважно не є надзвичайно тривалим по часі. Тут головне піймати момент, коли там їхатимуть вагони з технікою чи боєприпасами,

– зауважив Жовтенко.

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Українські військові вже отримали далекобійні засоби ураження, які здатні влучати вже в місця зосередження техніки, яку звозять залізницею. Тому зараз є менше потреби звертати увагу на знищення саме залізничних шляхів.

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