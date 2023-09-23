З 24 лютого 2022 року Росія втратила 275 460 одиниць особового складу. Та підрахувати точну кількість втрат в умовах активних боїв важко, тож в Генштабі говорили, що вони можуть бути більшими.

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Які втрати ворога у техніці на війні

танків – 4655 (+11);

бойових броньованих машин – 8912 (+21);

артилерійських систем – 6210 (+33);

РСЗВ – 789 (+4);

засоби ППО – 530 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8);

крилаті ракети – 1518 (+1);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26);

спеціальна техніка – 912 (+0).



Втрати росіян на війні в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Втрати росіян на фронті в Україні