З 24 лютого 2022 року Росія втратила 275 460 одиниць особового складу. Та підрахувати точну кількість втрат в умовах активних боїв важко, тож в Генштабі говорили, що вони можуть бути більшими.

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Які втрати ворога у техніці на війні

  • танків – 4655 (+11);
  • бойових броньованих машин – 8912 (+21);
  • артилерійських систем – 6210 (+33);
  • РСЗВ – 789 (+4);
  • засоби ППО – 530 (+2);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8);
  • крилаті ракети – 1518 (+1);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26);
  • спеціальна техніка – 912 (+0).


Втрати росіян на війні в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Втрати росіян на фронті в Україні

  • Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що втрати наших військових навіть при контрнаступі Збройних Сил України однаково менші, ніж у росіян, які обороняються.
  • Перед цим речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш пояснював, що українські військові продовжують завдавати росіянам вогневі ураження там, де вони того найменше очікують. Саме тому втрати в російських загарбників при обороні в 7 – 8 разів більші, ніж в України під час наступу.
  • Окрім того, росіяни на війні в Україні подекуди атакують самі себе. Так, 47 окрема механізована бригада зафіксувала, як росіян спочатку атакував танк своїх побратимів, потім – броньовані машини. Після цього ворожий десант висадився та стрибнув в траншеї. Далі по росіянах вдарив їхній же "Солнцепьок". Відео, як росіяни знищували своїх можна подивитись тут.