З 24 лютого 2022 року Росія втратила 275 460 одиниць особового складу. Та підрахувати точну кількість втрат в умовах активних боїв важко, тож в Генштабі говорили, що вони можуть бути більшими.
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Які втрати ворога у техніці на війні
- танків – 4655 (+11);
- бойових броньованих машин – 8912 (+21);
- артилерійських систем – 6210 (+33);
- РСЗВ – 789 (+4);
- засоби ППО – 530 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8);
- крилаті ракети – 1518 (+1);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26);
- спеціальна техніка – 912 (+0).
Втрати росіян на війні в Україні / Інфографіка 24 Каналу
Втрати росіян на фронті в Україні
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що втрати наших військових навіть при контрнаступі Збройних Сил України однаково менші, ніж у росіян, які обороняються.
- Перед цим речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш пояснював, що українські військові продовжують завдавати росіянам вогневі ураження там, де вони того найменше очікують. Саме тому втрати в російських загарбників при обороні в 7 – 8 разів більші, ніж в України під час наступу.
- Окрім того, росіяни на війні в Україні подекуди атакують самі себе. Так, 47 окрема механізована бригада зафіксувала, як росіян спочатку атакував танк своїх побратимів, потім – броньовані машини. Після цього ворожий десант висадився та стрибнув в траншеї. Далі по росіянах вдарив їхній же "Солнцепьок". Відео, як росіяни знищували своїх можна подивитись тут.