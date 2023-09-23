С 24 февраля 2022 года Россия потеряла 275 460 единиц личного состава. Но подсчитать точное количество потерь в условиях активных боев трудно, поэтому в Генштабе говорили, что они могут быть больше.

Смотрите также Российский морской коридор в Крым будет "отминусован", – Свитан сказал, что для этого нужно

Какие потери врага в технике на войне

танков – 4655 (+11);

боевых бронированных машин – 8912 (+21);

артиллерийских систем – 6210 (+33);

РСЗО – 789 (+4);

средства ПВО – 530 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8);

крылатые ракеты – 1518 (+1);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26);

специальная техника – 912(+0).



Потери россиян на войне в Украине / Инфографика 24 Канала

Потери россиян на фронте в Украине