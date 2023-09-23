С 24 февраля 2022 года Россия потеряла 275 460 единиц личного состава. Но подсчитать точное количество потерь в условиях активных боев трудно, поэтому в Генштабе говорили, что они могут быть больше.

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Какие потери врага в технике на войне

  • танков – 4655 (+11);
  • боевых бронированных машин – 8912 (+21);
  • артиллерийских систем – 6210 (+33);
  • РСЗО – 789 (+4);
  • средства ПВО – 530 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8);
  • крылатые ракеты – 1518 (+1);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26);
  • специальная техника – 912(+0).


Потери россиян на войне в Украине / Инфографика 24 Канала

Потери россиян на фронте в Украине

  • Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потери наших военных даже при контрнаступлении Вооруженных Сил Украины одинаково меньше, чем у россиян, которые обороняются.
  • Перед этим представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш объяснял, что украинские военные продолжают наносить россиянам огневые поражения там, где они того меньше всего ожидают. Именно поэтому потери у российских захватчиков при обороне в 7 – 8 раз больше, чем у Украины во время наступления.
  • Кроме того, россияне на войне в Украине иногда атакуют сами себя. Так, 47 отдельная механизированная бригада зафиксировала, как россиян сначала атаковал танк своих собратьев, затем – бронированные машины. После этого вражеский десант высадился и прыгнул в траншеи. Далее по россиянам ударил их же "Солнцепек". Видео, как россияне уничтожали своих можно посмотреть здесь.