Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что такие суда можно использовать как паромы для того, чтобы перекидывать большие силы, средства и амуницию с одного берега на другой. К слову, в ГУР заявили, что одними из важных целей для Украины являются российские большие десантные корабли.

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Военный эксперт добавил, что в последнее время было повреждено несколько больших десантных кораблей. В общей сложности россияне перебросили в Черное море 13 таких кораблей.

7 – 8 "отминусовали". Можно сказать – половину. Оставшуюся часть нужно также вывести из строя или затопить. Тогда можно говорить о том, что морской коридор в Крым будет "отминусован",

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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Пути в Крым из России

В общей сложности временно оккупированный полуостров со страной-агрессором соединяет четыре "моста". Один из них пытаются перерезать ВСУ, двигаясь к побережью Азовского моря от Орехова – это сухопутный коридор. Речь идет о двух основных логистических цепях – железной дороге из Волновахи на Токмак, а также трассе из Ростова-на-Дону в Крым через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Среди путей – незаконно построенный Крымский мост, где до сих пор действует автомобильное и железнодорожное сообщение. Так оккупанты перекидывают на временно оккупированный полуостров около 30% военной амуниции.

Также есть воздушный "мост". Там в основном россияне используют военно-транспортные самолеты Ил-76. Отметим, что 29 августа в результате "хлопка" в российском Пскове были повреждены 4 таких грузовых самолета.

"Основная задача – перерезать все четыре "моста": и воздушный, и морской, и Крымский, и сухопутный. И всеми этими задачами сейчас занимаются ВСУ", – добавил лётчик-инструктор.

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