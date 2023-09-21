Одними из важных целей для Украины являются большие десантные корабли оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны, отметив, что на них перевозят живую силу и технику.

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Будем уничтожать врага и дальше

Россия отвела все свои подлодки в Новороссийск. Напомним, что все они являются носителями ракет "Калибр". Также некоторые корабли перебросили в акваторию Азовского моря.

Россияне стали серьезнее относиться к украинской угрозе с моря и пытаются принимать меры. Мы это отслеживаем. Не будем анонсировать, но работа будет в разных точках, где бы ни был флот захватчика,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Важным элементом Черноморского флота России являются большие десантные корабли. Кроме непосредственно возможных подготовок к десантным операциям, враг использует их для перемещения сил и средств. Ими пополняют оккупационный корпус, в частности, на временно оккупированном Крымском полуострове.

"Потеря каждой такой единицы является серьезным ослаблением логистических возможностей противника", – подчеркнул представитель ГУР МО.

Андрей Юсов о Черноморском флоте России: смотрите видео

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