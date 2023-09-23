Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що такі судна можна використовувати як пороми для того, аби перекидати великі сили, засоби та амуніцію з одного берега на інший. До слова, у ГУР заявили, що одними з важливих цілей для України є російські великі десантні кораблі.

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Військовий експерт додав, що останнім часом було пошкоджено саме кілька великих десантних кораблів. Загалом росіяни перекинули у Чорне море 13 таких кораблів.

7 – 8 "відмінусували". Можна сказати – половину. Частину, яка залишилася, треба також вивести з ладу або затопити. Тоді можна говорити про те, що морський коридор до Криму буде "відмінусований",

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Як можна перебити морський коридор росіян до тимчасово окупованого Криму: дивіться відео

Шляхи до Криму з Росії

Загалом тимчасово окупований півострів з країною-агресоркою з'єднує чотири "мости". Один із них намагаються перерізати ЗСУ, рухаючись до узбережжя Азовського моря від Оріхова – це сухопутний коридор. Мовиться про два основних логістичних ланцюги – залізничну дорогу з Волновахи на Токмак, а також трасу з Ростова-на-Дону в Крим через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

Серед шляхів – незаконно побудований Кримський міст, де досі діє автомобільне та залізничне сполучення. Так окупанти перекидають до тимчасово окупованого півострова близько 30% військової амуніції.

Також є повітряний "міст". Там в основному росіяни використовують військово-транспортні літаки Іл-76. Зазначимо, що 29 серпня унаслідок "бавовни" у російському Пскові були пошкоджені 4 вантажні літаки Іл-76.

"Основне завдання – перерізати усі чотири "мости": і повітряний, і морський, і Кримський, і сухопутний. І всіма цими завданнями нині займаються ЗСУ", – додав льотчик-інструктор.

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