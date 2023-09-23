Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що такі судна можна використовувати як пороми для того, аби перекидати великі сили, засоби та амуніцію з одного берега на інший. До слова, у ГУР заявили, що одними з важливих цілей для України є російські великі десантні кораблі.
До теми Добровільно або примусово: Данілов назвав 2 варіанти майбутнього для російського флоту
Військовий експерт додав, що останнім часом було пошкоджено саме кілька великих десантних кораблів. Загалом росіяни перекинули у Чорне море 13 таких кораблів.
7 – 8 "відмінусували". Можна сказати – половину. Частину, яка залишилася, треба також вивести з ладу або затопити. Тоді можна говорити про те, що морський коридор до Криму буде "відмінусований",
– наголосив полковник ЗСУ в запасі.
Як можна перебити морський коридор росіян до тимчасово окупованого Криму: дивіться відео
Шляхи до Криму з Росії
Загалом тимчасово окупований півострів з країною-агресоркою з'єднує чотири "мости". Один із них намагаються перерізати ЗСУ, рухаючись до узбережжя Азовського моря від Оріхова – це сухопутний коридор. Мовиться про два основних логістичних ланцюги – залізничну дорогу з Волновахи на Токмак, а також трасу з Ростова-на-Дону в Крим через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.
Серед шляхів – незаконно побудований Кримський міст, де досі діє автомобільне та залізничне сполучення. Так окупанти перекидають до тимчасово окупованого півострова близько 30% військової амуніції.
Також є повітряний "міст". Там в основному росіяни використовують військово-транспортні літаки Іл-76. Зазначимо, що 29 серпня унаслідок "бавовни" у російському Пскові були пошкоджені 4 вантажні літаки Іл-76.
"Основне завдання – перерізати усі чотири "мости": і повітряний, і морський, і Кримський, і сухопутний. І всіма цими завданнями нині займаються ЗСУ", – додав льотчик-інструктор.
Чорноморському флоту не щастить в Україні
- Пообіді 22 вересня стало відомо про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією, яка потребує підтвердження, там могла бути нарада високопоставлених офіцерів країни-агресорки.
- Українські захисники успішно уразили запасний командний пункт ворожого флоту біля Севастополя. 20 вересня прилетіло неподалік Верхньосадового.
- Не пощастило і двом російським кораблям. Так уночі 13 вересня наші військові вдарили у Севастополі по великому десантному кораблю "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону". А ще – обладнанні судноремонтного заводу.