Почему остановилась рельсовая война с Россией: Жовтенко назвал лучший метод борьбы

В начале полномасштабного вторжения было много информации о рельсовой войне на территории России и Беларуси. Сейчас этого стало меньше по объективным причинам.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, заметив, что железная дорога до сих пор остается для России критически важной. Однако не всегда есть необходимость уничтожать именно железнодорожные пути.

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Почему диверсий на железной дороге в России стало меньше

Как подчеркнул Жовтенко, прежде всего следует понимать, что ресурс Сил специальных операций не безграничен. Эти подразделения отправляются на самые приоритетные направления. Но есть еще много разных причин.

Почему рельсовая война была эффективной несколько раньше? Ибо у нас не было достаточно ресурса, чтобы уничтожать российский потенциал. Поэтому нужно было выиграть время. Чтобы не остановить снабжение, а отсрочить его. Ведь ремонт железнодорожного полотна все же не чрезвычайно продолжителен по времени. Тут главное поймать момент, когда там будут ехать вагоны с техникой или боеприпасами,

– заметил Жовтенко.

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Украинские военные уже получили дальнобойные средства поражения, способные попадать уже в места сосредоточения техники, свозимой по железной дороге. Поэтому сейчас меньше потребности обращать внимание на уничтожение именно железнодорожных путей.

Потери России в войне против Украины: коротко