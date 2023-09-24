Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що залізниця досі залишається для Росії критично важливою. Однак не завжди є потреба знищувати саме залізничні колії.
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Чому диверсій на залізниці в Росії стало менше
Як наголосив Жовтенко, насамперед варто розуміти, що ресурс Сил спеціальних операцій не безмежний. Ці підрозділи відправляють на найпріоритетніші напрямки. Але є ще багато різних причин.
Чому рейкова війна була ефективною дещо раніше? Бо в нас не було достатньо ресурсу, щоб нищити російський потенціал. Тому треба було виграти час. Щоб не зупинити постачання, а відтермінувати його. Адже ремонт залізничного полотна переважно не є надзвичайно тривалим по часі. Тут головне піймати момент, коли там їхатимуть вагони з технікою чи боєприпасами,
– зауважив Жовтенко.
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Українські військові вже отримали далекобійні засоби ураження, які здатні влучати вже в місця зосередження техніки, яку звозять залізницею. Тому зараз є менше потреби звертати увагу на знищення саме залізничних шляхів.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат у повномасштабній війні проти України серед особового складу та військової техніки. Саме вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року.
- Так, з початку повномасштабної війни українські військові знищили 275 460 російських загарбників. А за 22 вересня вдалося ліквідувати ще 510 окупантів.
- Також Росія втратила 4655 танків, 8912 бойових броньованих машин, 6210 артилерійських систем, 789 РСЗВ, 530 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів тощо.