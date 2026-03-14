24 Канал Навколо резиденції Путіна в Сочі планують побудувати 3-кілометрову охоронну зону, – ЗМІ
14 березня, 13:28
Навколо резиденції Путіна в Сочі планують побудувати 3-кілометрову охоронну зону, – ЗМІ

Данило Муринський
Основні тези
  • ФСО планує створити охоронну зону в радіусі 3 кілометрів навколо резиденції Путіна в Сочі, заборонивши польоти безпілотників та будівництво об'єктів.
  • Обмеження також включають заборону на розміщення транспарантів, будівництво вертолітних майданчиків та організацію стрілецьких клубів.

ФСО планують встановити охоронну зону навколи сочінської резиденції Путіна в радіусі близько 3 кілометрів. На території заборонять польоти безпілотників, а також будівництво будь яких об'єктів.

Про це повідомили в Агентство.Новости.

Навіщо ФСО створюють охоронну зону?

У ФСО (Федеральна служба охорони – 24 Канал) повідомили про плани створити охоронну зону навколо резиденції Путіна в Сочі.

Згідно з оприлюдненим проєктом, в радіусі 3 кілометрів від резиденції "Бучаров ручей" буде заборонено:

  • будувати вертолітні майданчики, ремонтувати автомобілі та мотоцикли, розводити тварин, влаштовувати сміттєзвалища;
  • створювати тир, криті стрілецькі майданчики, пейнтбольні та страйкбольні клуби або інші організації, наприклад, школи, які використовують "зовні схожі на зброю предмети", додає видання.
  • літати безпілотникам будь-якої маси та ставити на якір водний транспорт.

Також схожі зони створять ще у 4 місцях в Сочі та у Кисловодську, де знаходиться урядова дача. У ФСО зазначили, що нібито відшкодують збитки людям, чиї права на території будуть обмежені.

Нагадаємо, що Сочі 11 березня атакували безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок цього були затримки рейсів в аеропортах. Тоді ж мер бідкався на "безпрецедентну за тривалістю" атаку БпЛА.

Росіяни вже заявляли, що України нібито атакувала резиденцію Путіна

  • Резиденція Путіна "Ужин" розташована за 20 кілометрів від міста Валдай в Новгородській області на озері Ужин. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Україна нібито "атакувала" будівлю БпЛА.

  • Російське міноборони показало "уламки дрона", що нібито атакував резиденцію Путіна, але їхнє походження і достовірність сумнівні.

  • Дональд Трамп не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Президент США визнав, що спочатку повірив словам президента Росії, бо почув про цю подію вперше.