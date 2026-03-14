Навколо резиденції Путіна в Сочі планують побудувати 3-кілометрову охоронну зону, – ЗМІ

ФСО планують встановити охоронну зону навколи сочінської резиденції Путіна в радіусі близько 3 кілометрів. На території заборонять польоти безпілотників, а також будівництво будь яких об'єктів.

Про це повідомили в Агентство.Новости.

Навіщо ФСО створюють охоронну зону?

У ФСО (Федеральна служба охорони – 24 Канал) повідомили про плани створити охоронну зону навколо резиденції Путіна в Сочі.

Згідно з оприлюдненим проєктом, в радіусі 3 кілометрів від резиденції "Бучаров ручей" буде заборонено:

будувати вертолітні майданчики, ремонтувати автомобілі та мотоцикли, розводити тварин, влаштовувати сміттєзвалища;

створювати тир, криті стрілецькі майданчики, пейнтбольні та страйкбольні клуби або інші організації, наприклад, школи, які використовують "зовні схожі на зброю предмети", додає видання.

літати безпілотникам будь-якої маси та ставити на якір водний транспорт.

Також схожі зони створять ще у 4 місцях в Сочі та у Кисловодську, де знаходиться урядова дача. У ФСО зазначили, що нібито відшкодують збитки людям, чиї права на території будуть обмежені.

Нагадаємо, що Сочі 11 березня атакували безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок цього були затримки рейсів в аеропортах. Тоді ж мер бідкався на "безпрецедентну за тривалістю" атаку БпЛА.

Росіяни вже заявляли, що України нібито атакувала резиденцію Путіна