Вокруг резиденции Путина в Сочи планируют построить 3-километровую охранную зону, –СМИ

ФСО планируют установить охранную зону вокруг сочинской резиденции Путина в радиусе около 3 километров. На территории запретят полеты беспилотников, а также строительство строительство любых объектов.

На территории также запретят школы, которые используют "внешне похожие на оружие предметы". Об этом сообщили в Агентство.Новости.

Зачем ФСО создают охранную зону?

В ФСО (Федеральная служба охраны – 24 Канал) сообщили о планах создать охранную зону вокруг резиденции Путина в Сочи.

Согласно обнародованному проекту, в радиусе 3 километров от резиденции "Бучаров ручей" будет запрещено:

строить вертолетные площадки, ремонтировать автомобили и мотоциклы, разводить животных, устраивать свалки;

создавать тир, крытые стрелковые площадки, пейнтбольные и страйкбольные клубы или другие организации, которые используют "внешне похожие на оружие предметы".

летать беспилотникам любой массы и ставить на якорь водный транспорт.

Также похожие зоны создадут еще в 4 местах в Сочи и в Кисловодске, где находится правительственная дача. В ФСО отметили, что якобы возместят убытки людям, чьи права на территории будут ограничены.

Напомним, что, что Сочи 11 марта атаковали беспилотники. Сообщалось, что вследствие этого были задержки рейсов в аэропортах. Тогда же мэр жаловался на "беспрецедентную по продолжительности" атаку БпЛА.

Россияне уже заявляли, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина