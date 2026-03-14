Про це повідомили в Агентство.Новости.
Навіщо ФСО створюють охоронну зону?
У ФСО (Федеральна служба охорони – 24 Канал) повідомили про плани створити охоронну зону навколо резиденції Путіна в Сочі.
Згідно з оприлюдненим проєктом, в радіусі 3 кілометрів від резиденції "Бучаров ручей" буде заборонено:
- будувати вертолітні майданчики, ремонтувати автомобілі та мотоцикли, розводити тварин, влаштовувати сміттєзвалища;
- створювати тир, криті стрілецькі майданчики, пейнтбольні та страйкбольні клуби або інші організації, наприклад, школи, які використовують "зовні схожі на зброю предмети", додає видання.
- літати безпілотникам будь-якої маси та ставити на якір водний транспорт.
Також схожі зони створять ще у 4 місцях в Сочі та у Кисловодську, де знаходиться урядова дача. У ФСО зазначили, що нібито відшкодують збитки людям, чиї права на території будуть обмежені.
Нагадаємо, що Сочі 11 березня атакували безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок цього були затримки рейсів в аеропортах. Тоді ж мер бідкався на "безпрецедентну за тривалістю" атаку БпЛА.
Росіяни вже заявляли, що України нібито атакувала резиденцію Путіна
Резиденція Путіна "Ужин" розташована за 20 кілометрів від міста Валдай в Новгородській області на озері Ужин. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Україна нібито "атакувала" будівлю БпЛА.
Російське міноборони показало "уламки дрона", що нібито атакував резиденцію Путіна, але їхнє походження і достовірність сумнівні.
Дональд Трамп не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Президент США визнав, що спочатку повірив словам президента Росії, бо почув про цю подію вперше.