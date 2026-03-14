На территории также запретят школы, которые используют "внешне похожие на оружие предметы". Об этом сообщили в Агентство.Новости.
Смотрите также "Пока Tomahawk не ударят по резиденции": что заставит Путина закончить войну и когда это возможно
Зачем ФСО создают охранную зону?
В ФСО (Федеральная служба охраны – 24 Канал) сообщили о планах создать охранную зону вокруг резиденции Путина в Сочи.
Согласно обнародованному проекту, в радиусе 3 километров от резиденции "Бучаров ручей" будет запрещено:
- строить вертолетные площадки, ремонтировать автомобили и мотоциклы, разводить животных, устраивать свалки;
- создавать тир, крытые стрелковые площадки, пейнтбольные и страйкбольные клубы или другие организации, которые используют "внешне похожие на оружие предметы".
- летать беспилотникам любой массы и ставить на якорь водный транспорт.
Также похожие зоны создадут еще в 4 местах в Сочи и в Кисловодске, где находится правительственная дача. В ФСО отметили, что якобы возместят убытки людям, чьи права на территории будут ограничены.
Напомним, что, что Сочи 11 марта атаковали беспилотники. Сообщалось, что вследствие этого были задержки рейсов в аэропортах. Тогда же мэр жаловался на "беспрецедентную по продолжительности" атаку БпЛА.
Россияне уже заявляли, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина
Резиденция Путина "Ужин" расположена в 20 километрах от города Валдай в Новгородской области на озере Ужин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Украина якобы "атаковала" здание БпЛА.
Российское минобороны показало "обломки дрона", что якобы атаковавшего резиденцию Путина, но их происхождение и достоверность сомнительны.
Дональд Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина. Президент США признал, что сначала поверил словам президента России, потому что услышал об этом событии впервые.