Большинство рейсов в аэропортах задерживаются из-за затяжной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Сочи для российских СМИ.

Какова ситуация в Сочи во время атаки БпЛА?

Мэр сообщил о "беспрецедентной по продолжительности" атаке БпЛА. Он также цинично написал о благодарности защитникам города.

Андрей Прошунин пытается продемонстрировать свою заботу о гражданах, поэтому 11 марта он дал поручение смягчить режим работы для работников, воспитывающих детей до 12 лет включительно.

Также российские СМИ сообщили о якобы падении обломков на крышу дома в одном из районов города. Правоохранители отметили, чтобы люди не ходили по улицам во время тревоги, потому что это угрожает их жизни.

Напомним, что, что президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний" в Брянске, где изготавливали системы управления ракетами. Российские СМИ написали, что по городу якобы прилетели ракеты "Нептун" или Storm Shadow.

Что известно об атаках по России?