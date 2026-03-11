Більшість рейсів в аеропортах затримуються через затяжну повітряну тривогу. Про це повідомив мер Сочі для російських ЗМІ.

Яка ситуація в Сочі під час атаки БпЛА?

Мер повідомив про "безпрецедентну за тривалістю" атаку БпЛА. Він також цинічно написав про подяку захисникам міста.

Андрій Прошунін намагається продемонструвати свою турботу про громадян, тож 11 березня він дав доручення пом'якшити режим роботи для працівників, які виховують дітей до 12 років включно.

Також російські ЗМІ повідомили про нібито падіння уламків на дах будинку в одному з районів міста. Правоохоронці наголосили, щоб люди не ходили по вулицях під час тривоги, бо це загрожує їхньому життю.

Нагадаємо, що президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній" у Брянську, де виготовляли системи управління ракетами. Російські ЗМІ написали, що по місту нібито прилетіли ракети "Нептун" або Storm Shadow.

Що відомо про атаки по Росії?