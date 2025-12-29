У резонансній справі НАБУ та САП вручено підозру одразу 5 чинним нардепам

Увечері 29 грудня НАБУ і САП розповіли про те, що викрили організовану злочинну групу️ у Верховній Раді. Її учасники отримували вказівки через месенджер WhatsApp.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.

Кому з депутатів вручили підозру НАБУ?

Конкретні прізвища не вказані, але йдеться, що це одразу 5 народних депутатів.

Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp,

– розповіли в НАБУ.

Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали гроші.

Усім підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжних заходів.