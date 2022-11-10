Війна до перемоги чи мир на замовлення: чим стануть для України вибори у США

Попередні результати виборів у США продемонстрували тенденцію на поступове "перехоплення влади" Республіканською партією, проте динаміка "республіканського успіху" дещо не виправдала очікувань. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Перші розклади

Стратегічна ціль полягала в отриманні двох палат Конгресу. Можна констатувати, що перемога в Палаті представників дуже близька. Республіканці перемагають і з високою долею вірогідності сформують більшість на чолі з Кевіном Маккарті.

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Водночас у Сенаті демократи зберігають шанси утримати позиції. Доля голосування може визначитись лише у грудні у другому турі виборі у штаті Джорджія, де жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість в 50% голосів.

Яблуко розбрату

Якщо демократам вдасться зберегти більшість, можна констатувати, що вибори стануть для них не такими провальними, як прогнозувалося. За умови тріумфу республіканців їх цілей буде досягнуто, а Джо Байден отримає два роки випробувань у вигляді непідконтрольного парламенту.

Проте для України найбільша цікавість полягає у тому, чи за результатами переформатування Конгресу вдасться утримати двопартійну підтримку.

Напередодні виборів з табору республіканців лунало дедалі більше заяв про необхідність припинити виділення коштів на потреби України. Це факт. Проте чи набудуть вказані погрози практичного втілення? Відповідь не така однозначна.

Справа у тому, що в лавах Республіканської партії продовжується боротьба між групами впливу. Орієнтовані на колишнього президента США Дональда Трампа республіканці дійсно активно критикують адміністрацію Джо Байдена за політику на українському напрямку та формат підтримки України. При цьому інша група впливу, куди входить ще поки лідер меншості у Сенаті Мітч Макконел, сенатор Ліндсі Грем, колишній державний секретар Майк Помпео (не в парламенті, але з певним впливом у партії), займають протилежну позицію та виступають проти умовного табору "трампістів".

Фактично у Республіканської партії є два фронти боротьби – один з демократами, інший – всередині партії за внутрішній контроль. За великим рахунком, результати останнього матимуть важливе значення для формування політики партії з приводу України.

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Задача із зірочкою для Трампа

Проміжні вибори змусили задуматись і відносно президентських амбіцій Дональда Трампа, який не приховує намірів повернутись у Білий дім. Ще декілька тижнів тому здавалося, що потенційна зв'язка Дональд Трамп – кандидат у президенти, Рон Десантіс – кандидат у віцепрезиденти не залишила б шансів жодному опоненту з демократичних лав, але після 8 листопада виникла нова інтрига.

Рон Десантіс більш ніж впевнено виграв вибори губернатора Флориди і в партії (в більшості серед опонентів Дональда Трампа) активно заговорили про доцільність його участі на президентських виборах як нового лідера республіканців.

Відтепер у Дональда Трампа ускладнилось завдання – йому необхідно консолідувати власних прихильників всередині партії, "зачистити" власних опонентів (таких, як Мітч Макконел), але й не допустити матеріалізації потенційних амбіцій Рона Десантіса зайняти президентське крісло.

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"Апокаліпсис" скасовано, але є одне "але"

На фоні внутрішньої конкуренції та протистояння з демократами можна припустити, що політика Республіканської партії щодо українського питання буде достатньо збалансованою. Ознак "апокаліпсису", який часто розповсюджували у ЗМІ, станом на тепер не має. Навіть заяви потенційного лідера більшості у Палаті представників Міка Маккарті варто розцінювати не як натяк на припинення допомоги Україні, а як намір щодо більшої координації й регульованності процесу передачі військово-технічної допомоги та виділення коштів.

Ключова загроза полягає у тому, що внутрішньополітична боротьба у США загострюватиметься, а вона відволікатиме Вашингтон від зовнішніх справ. Якщо ж політичні перипетії посилюватимуться погіршенням економічної ситуації, утримувати двопартійний консенсус видаватиметься складнішим незалежно від кадрового складу Конгресу. Тому навряд можна говорити про загрозу різкого припинення американської підтримки "вже завтра", але потрібно враховувати довготривалі ризики, які зростатимуть з наближенням 2024 року і майбутніх президентських виборів у США.

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