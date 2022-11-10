Война до победы или мир по заказу: чем станут для Украины выборы в США

Предыдущие результаты выборов в США продемонстрировали тенденцию на постепенный "перехват власти" Республиканской партией, однако динамика "республиканского успеха" несколько не оправдала ожиданий. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Первые расклады

Стратегическая цель заключалась в получении двух палат Конгресса. Можно констатировать, что победа в Палате представителей очень близка. Республиканцы побеждают и с высокой долей вероятности сформируют большинство во главе с Кевином Маккарти.

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В то же время в Сенате демократы сохраняют шансы удержать позиции. Судьба голосования может определиться только в декабре во втором туре выборов в штате Джорджия, где ни один из кандидатов не набрал необходимое количество в 50% голосов.

Яблоко раздора

Если демократам удастся сохранить большинство, можно констатировать, что выборы станут для них не столь провальными, как прогнозировалось. При условии триумфа республиканцев их цели будут достигнуты, а Джо Байден получит два года испытаний в виде неподконтрольного парламента.

Однако для Украины наибольшее любопытство заключается в том, удастся ли по результатам переформатирования Конгресса удержать двухпартийную поддержку.

В преддверии выборов из лагеря республиканцев звучало все больше заявлений о необходимости прекратить выделение средств на нужды Украины. Это факт. Однако приобретут ли указанные угрозы практическое воплощение? Ответ не так однозначен.

Дело в том, что в рядах Республиканской партии продолжается борьба между группами влияния. Ориентированные на бывшего президента США Дональда Трампа, республиканцы действительно активно критикуют администрацию Джо Байдена за политику на украинском направлении и формат поддержки Украины. При этом другая группа влияния, куда входит пока еще лидер меньшинства в Сенате Митч Макконел, сенатор Линдси Грэм, бывший государственный секретарь Майк Помпео (не в парламенте, но с определенным влиянием в партии), занимают противоположную позицию и выступают против условного лагеря "трампистов".

Фактически у Республиканской партии есть два фронта борьбы – один с демократами, другой – внутри партии за внутренний контроль. По большому счету, результаты последнего будут иметь важное значение для формирования политики партии по Украине.

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Задача со звездочкой для Трампа

Промежуточные выборы заставили задуматься и в отношении президентских амбиций Дональда Трампа, не скрывающего намерений вернуться в Белый дом. Еще несколько недель назад казалось, что потенциальная связка Дональд Трамп – кандидат в президенты, Рон Десантис – кандидат в вице-президенты не оставила шансов ни одному оппоненту из демократических рядов, но после 8 ноября возникла новая интрига.

Рон Десантис более чем уверенно выиграл выборы губернатора Флориды и в партии (в большинстве среди оппонентов Дональда Трампа) активно заговорили о целесообразности его участия на президентских выборах как нового лидера республиканцев.

Теперь у Дональда Трампа усложнилась задача – ему необходимо консолидировать собственных сторонников внутри партии, "зачистить" собственных оппонентов (таких, как Митч Макконел), но и не допустить материализации потенциальных амбиций Рона Десантиса занять президентское кресло.

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"Апокалипсис" отменен, но есть одно "но"

На фоне внутренней конкуренции и противостояния с демократами можно предположить, что политика Республиканской партии по украинскому вопросу будет достаточно сбалансированной. Признаков "апокалипсиса", который часто распространяли в СМИ, по состоянию на данный момент нет. Даже заявления потенциального лидера большинства в Палате представителей Мика Маккарти следует расценивать не как намек на прекращение помощи Украине, а как намерение большей координации и регулируемости процесса передачи военно-технической помощи и выделения средств.

Ключевая угроза состоит в том, что внутриполитическая борьба в США будет обостряться, а она будет отвлекать Вашингтон от внешних дел. Если же политические перипетии будут усиливаться ухудшением экономической ситуации, удерживать двухпартийный консенсус будет сложнее независимо от кадрового состава Конгресса. Поэтому вряд ли можно говорить об угрозе резкого прекращения американской поддержки "уже завтра", но следует учитывать долговременные риски, которые будут расти с приближением 2024 года и предстоящих президентских выборов в США.

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