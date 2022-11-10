Действующий президент США во время своего выступления отметил положительные результаты для Демократической партии, передает 24 канал. Он отметил, что победы республиканцев с большим преимуществом, которое прогнозировали, не произошло.

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Хороший день для демократии

По словам Байдена, выборы были хорошим днем для демократии и Америки. Демократы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем во время любых других промежуточных выборов за последние 40 лет. Байден верит, что у его партии еще есть шанс сохранить большинство в Палате представителей.

Кроме этого, президент США упомянул о полномасштабной агрессии России. Он убежден, что двухпартийная поддержка Украины будет продолжаться независимо от результатов выборов.

Обратите внимание! В агентстве по кибербезопасности США заявили, что власти не видят признаков "компрометации" систем голосования во время выборов в Конгресс.

Реакция Трампа

В то же время бывший президент США Дональд Трамп говорит, что результаты выборов в Конгресс его разочаровали. При этом он назвал их "большой личной победой". Также Трамп приписывает своим заслугам победы республиканских кандидатов.

Выборы в США: что известно

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США. Также голосовали за 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников.

По предварительным данным, у демократов – 48 мест в Сенате, у республиканцев – 49. В Палате представителей демократы завоевали 182 места, республиканцы – 206.

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