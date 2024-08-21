Рада ратифікувала Римський статут: низка парламентарів були проти

Більшість парламентарів підтримали ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Однак деякі виступали проти та пояснили чому.

Зокрема, проти ратифікації Римського статуту виступили деякі депутати від партій "Голос" і "Європейська Солідарність".

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Хто та чому виступив проти ратифікації Римського статуту

Проти ратифікації висловився нардеп від фракції "Голос" і член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він вважає, що в умовах агресивної війни ратифікація статуту нібито створить умови, за яких українські військові будуть змушені доводити, що вони не є військовими злочинцями.

Депутат закликав створити комісію, яка зможе усунути всі ризики для військовослужбовців, а вже потім повернутися до ратифікації.

Також проти ратифікації виступив нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов. Він сказав, що фракція утримується від голосування, оскільки вважає, що ратифікація Римського статуту створить можливість для зловживань з боку Росії та її союзників.

У російського режиму великі гроші, довгі руки та розповсюджена агентура. Досвід нацгвардійця Віталія Марківа показує, що росіяни володіють технологією фабрикування справ. Ми свідомо сьогодні утримаємося від ратифікації цього документу. Просимо його відкласти та провести широке обговорення з військовими, починаючи з рівня старших офіцерів,

– сказав Герасимов.

Нагадаємо, що Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. Ратифікацію статуту підтримав 281 народний обранець.

Нардеп Ярослав Железняк писав, що народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та Буданова.

Голова МЗС Дмитро Кулеба у соцмережі X написав, що "це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів". Він наголосив, що жоден з них не був правдою.

Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою,

– сказав він.

Кулеба також зауважив, що ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС. Міністр подякував народним депутатам, які допомогли прийняти це історичне рішення.