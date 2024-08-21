Рада ратифицировала Римский статут: ряд парламентариев были против

Большинство парламентариев поддержали ратификацию Устава Международного уголовного суда (МУС), который еще называют Римским статутом. Однако некоторые выступали против и объяснили почему.

В частности, против ратификации Римского статута выступили некоторые депутаты от партий "Голос" и "Европейская Солидарность".

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Кто и почему выступил против ратификации Римского статута

Против ратификации высказался нардеп от фракции "Голос" и член оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он считает, что в условиях агрессивной войны ратификация статута создаст условия, при которых украинские военные будут вынуждены доказывать, что они не являются военными преступниками.

Депутат призвал создать комиссию, которая сможет устранить все риски для военнослужащих, а уже потом вернуться к ратификации.

Также против ратификации выступил нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов. Он сказал, что фракция воздерживается от голосования, поскольку считает, что ратификация Римского статута создаст возможность для злоупотреблений со стороны России и ее союзников.

У российского режима большие деньги, длинные руки и распространенная агентура. Опыт нацгвардейца Виталия Маркива показывает, что россияне владеют технологией фабрикации дел. Мы сознательно сегодня воздержимся от ратификации этого документа. Просим его отложить и провести широкое обсуждение с военными, начиная с уровня старших офицеров,

– сказал Герасимов.

Напомним, что Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Ратификацию устава поддержал 281 народный избранник.

Нардеп Ярослав Железняк писал, что народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в соцсети X написал, что "это был долгий путь, полон вызовов, мифов и страхов". Он отметил, что ни один из них не был правдой.

Осуществляя этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной,

– сказал он.

Кулеба также отметил, что ратификацией Римского статута Украина сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС. Министр поблагодарил народных депутатов, которые помогли принять это историческое решение.