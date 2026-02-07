У Рівному пролунали вибухи
- Росія здійснила масовану атаку на Україну, через що у Рівному пролунали вибухи.
- О 6:55 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи після попередження про БпЛА курсом на місто.
Росія вранці 7 лютого здійснює масовану атаку на Україну. Через це у Рівному пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про вибухи у Рівному?
Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили ще о 3:12 через безпілотну та ракетну атаку на Україну.
Зокрема, монітори неодноразово писали про рух ударних БпЛА через область.
О 6:46 Повітряні сили попереджали про БпЛА курсом на Рівне.
Після цього, о 6:55, місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.
Про наслідки вибухів у Рівному наразі не повідомляється.
Де ще 7 лютого було гучно?
Близько 4 ранку Вінницьку область атакували з повітря з використанням дронів та ракет. Зокрема, регіон могли атакувати "Цирконом".
Гучно було у Бурштині на Прикарпатті. За даними ПС та моніторів, туди летіли "Калібри" і БпЛА.
Вибухи під час атаки БпЛА лунали й у Кропивницькому та Харкові.