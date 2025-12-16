Росія відкинула пропозицію тимчасового різдвяного перемир'я

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 16 грудня заявив, що Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я. Він зазначив, що Україна нібито скористується припиненням вогню, щоб підготуватися до продовження війни.

За словами Пєскова, Росія начебто хоче миру. Про це пише російська служба BBC, передає 24 Канал.

Дивіться також США висунули Україні ультиматум щодо гарантій безпеки, – Politico

Що заявили у Кремлі?

Росія вже неодноразово відмовлялася від пропозицій тимчасового припинення вогню, повторюючи свої наративи.

Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир в Європі на майбутнє,

– сказав Пєсков.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Росію планують закликати до припинення бойових дій щонайменше на час Різдва.

15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією, під час яких було підтверджено підтримку ідеї тимчасового перемир'я.

Мирні переговори: останні новини