Россия отвергла предложение временного рождественского перемирия
- Россия отвергла предложение временного рождественского перемирия, заявив, что Украина воспользуется этим, чтобы подготовиться к войне.
- Канцлер Германии ранее призвал Россию к прекращению боевых действий на время Рождества, поддержку чего подтвердили во время переговоров Зеленского с американской делегацией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что Россия не соглашается на временное рождественское перемирие. Он отметил, что Украина якобы воспользуется прекращением огня, чтобы подготовиться к продолжению войны.
По словам Пескова, Россия якобы хочет мира. Об этом пишет российская служба BBC, передает 24 Канал.
Смотрите также США выдвинули Украине ультиматум по гарантиям безопасности, – Politico
Что заявили в Кремле?
Россия уже неоднократно отказывалась от предложений временного прекращения огня, повторяя свои нарративы.
Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее,
– сказал Песков.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Россию планируют призвать к прекращению боевых действий как минимум на время Рождества.
15 декабря в Берлине состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, во время которых была подтверждена поддержка идеи временного перемирия.
Мирные переговоры: последние новости
Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом мирный план после переговоров с лидерами Европы в Берлине 15 декабря. В разговоре принял участие, в частности Фридрих Мерц представил позицию Германии.
Зеленский заявил, что Украина не признает Донбасс российским ни де-юре, ни де-факто. Он отметил, что консенсуса по этой территории пока нет.