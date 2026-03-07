У Черкаському районі зруйновано шлюз гідроспоруди: кілька сіл опинилися під загрозою затоплення
- У Черкаському районі сталося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин.
- У межах району здійснюється погодинний контроль рівня води за допомогою безпілотників.
У Черкаському районі відбулося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Вона розташована на території колишнього заводу.
У населених пунктах, що потрапляють у зону можливого затоплення, виставили 10 постів спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Про це повідомляють голова Черкаської ОВА та ДСНС.
Що відомо про ризик затоплення у Черкаському районі?
Окрім того, здійснюється погодинний моніторинг рівнів води за допомогою безпілотників.
Наразі повідомлень від населення щодо підтоплення будинків та приватних домоволодінь не надходило.
Сили та засоби рятувальників перебувають напоготові. На місці працює мобільно-оперативна група Головне управління ДСНС України у Черкаській області.
Загалом у районі залучено 35 одиниць техніки та 67 осіб особового складу, зокрема сили й засоби зведеного протипаводкового загону.
Де в Україні є загроза паводків?
- Як повідомили в Укргідрометцентрі, з 6 по 14 березня на річках суббасейну Прип'яті очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,7 метра. Це може призвести до виходу води на заплави та часткового затоплення присадибних ділянок у прибережних населених пунктах Волинської та Рівненської областей.
- На річці Західний Буг біля села Литовеж (Волинська область) очікується підвищення води на 0,2 – 0,7 метра, можливий початковий вихід води на заплаву.
- На річці Південний Буг та його притоках (Згар, Савранка, Гнилий Тікич, Велика Вись) у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях можливе підвищення води на 0,1 – 0,3 метра з виходом води на заплаву.
- На річках Кодима, Мертвовод (Миколаївська область), Інгул (Кропивницький), Тилігул (біля Березівки, Одеська область) вода утримуватиметься на заплаві, можливо часткове підтоплення житлових будинків на прибережних вулицях.
- Через потепління на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах льодовий покрив поступово руйнуватиметься та очищуватиметься. Вихід на лід небезпечний через тріщини та ополонки.