У Черкаському районі зруйновано шлюз гідроспоруди: кілька сіл опинилися під загрозою затоплення

У Черкаському районі відбулося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Вона розташована на території колишнього заводу.

У населених пунктах, що потрапляють у зону можливого затоплення, виставили 10 постів спостереження з числа офіцерів-рятувальників громад. Про це повідомляють голова Черкаської ОВА та ДСНС.

Що відомо про ризик затоплення у Черкаському районі?

Окрім того, здійснюється погодинний моніторинг рівнів води за допомогою безпілотників.

Наразі повідомлень від населення щодо підтоплення будинків та приватних домоволодінь не надходило.

Сили та засоби рятувальників перебувають напоготові. На місці працює мобільно-оперативна група Головне управління ДСНС України у Черкаській області.

Загалом у районі залучено 35 одиниць техніки та 67 осіб особового складу, зокрема сили й засоби зведеного протипаводкового загону.

Де в Україні є загроза паводків?