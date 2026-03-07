В Черкасском районе разрушен шлюз гидросооружения: несколько сел оказались под угрозой затопления

В Черкасском районе произошло разрушение шлюза гидросооружения на реке Тясмин. Оно расположено на территории бывшего завода.

В населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления, выставили 10 постов наблюдения из числа офицеров-спасателей общин. Об этом сообщают председатель Черкасской ОВА и ГСЧС.

Что известно о риске затопления в Черкасском районе?

Кроме того, осуществляется почасовой мониторинг уровней воды с помощью беспилотников.

Сейчас сообщений от населения о подтоплении домов и частных домовладений не поступало.

Силы и средства спасателей находятся наготове. На месте работает мобильно-оперативная группа Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

Всего в районе привлечено 35 единиц техники и 67 человек личного состава, в частности силы и средства сводного противопаводкового отряда.

Где в Украине есть угроза паводков?