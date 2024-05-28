Величезна діра: як ураження РЛС "Воронеж-М" зробило Росію вразливою для атак

Українські дрони атакували дві радіолокаційні станції Росії поблизу Орська та Армавіра. Це не лише надзвичайно дороговартісні втрати. Вони також відігравали серйозну безпекову роль.

Мовиться про РЛС "Воронеж-М" та "Воронеж-ДМ". Без них Росія втрачає огляд значної частини світу та відповідно не може знати про можливі ранні запуски ракет. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Росія частково "осліпла"

Дрон Головного управління розвідки атакував радіолокаційну станцію росіян "Воронеж-М" поблизу міста Орськ. Для цього безпілотник пролетів рекордну відстань у понад 1800 кілометрів.

Варто додати, що це вже друга уражена РЛС за останні кілька днів. 23 травня було знищено радіолокаційну станцію загоризонтної дії, яка розташована поблизу міста Армавір. Одна така станція може забезпечувати дальність виявлення до 6 тисяч кілометрів по горизонту та 7 тисяч кілометрів по вертикалі.

Разом з ударами по РЛС заговорили, що Україна, можливо, готує ракетні удари по Росії. Думаю, рано чи пізно це справді станеться. Але є інший цікавий момент. У сімох станцій РЛС "Воронеж", які стоять по периметру Росії, кут їхнього моніторингу направлений назовні. РЛС біля Орська та Армавіру "дивляться" не в Україну, а в бік Китаю,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Тобто уражені РЛС поблизу Орська та Армавіру – це не ті системи, які б могли сповістити про запуски ракет з умовних країн НАТО. Наприклад, "Воронеж-М" в Орську контролювала сектор від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря. А ось попереджати про можливі запуски ракет з України може РЛС "Волга", яка стоїть у Білорусі.

Радіус виявлення РЛС "Воронеж-М" / росЗМІ

"Це вкрай інтересний спосіб виведення з ладу систем оповіщення ранніх запусків ракет. Виходить, що тепер у Росії є величезна діра, де не бачать усього, що може прилетіти знизу, зокрема з Китаю", – наголосив політтехнолог.

Українські дрони наразі можуть досягнути лише 4 з 10 РЛС, які стоять у Росії. Мовиться про вже уражені установки в Орську та Армавірі, а також РЛС у Калінінграді та Санкт-Петербурзі. Якщо знищити ще і їх – то Росія "не бачитиме" пів світу.

Сигнал і Путіну, і Заходу

Очевидно, що ураження двох коштовних та дуже важливих для Росії радіолокаційних станцій не могло не залишитись непоміченим для Кремля.

Там дуже захвилювались, бо це фактично системи ядерного попередження. Якщо ж їх немає, то що тоді робити? Налаштувати ці системи та поремонтувати їх за короткий час неможливо. Декілька років пішло лише на модернізацію однієї системи. Це вже просто неймовірний сигнал Путіну,

– пояснив Тизенгаузен.

Цікаво й те, що РЛС, які, за офіційними даними, коштують близько 1,5 мільярда рублів, не прикриті системами ППО.

"Ось це сигнал нашим західним партнерам, мовляв, ось їхня хвалена ядерна безпека. Україна показує всьому світу, що поки нам бояться давати дозвіл на ракетні удари по Росії, маленькі дрони атакує цілі системи ядерної безпеки. І де ці "червоні лінії"?, – риторично уточнив політтехнолог.

Знищення РЛС "Воронеж-М": коротко