Огромная дыра: как поражение РЛС "Воронеж-М" сделало Россию уязвимой для атак

Украинские дроны атаковали две радиолокационные станции России вблизи Орска и Армавира. Это не только чрезвычайно дорогостоящие потери. Они также играли серьезную роль в обеспечении безопасности.

Речь идет о РЛС "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ". Без них Россия теряет обзор значительной части мира и соответственно не может знать о возможных ранних запусках ракет. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Российская ПВО сбила малоразмерный воздушный шар в Подмосковье

Россия частично "ослепла"

Дрон Главного управления разведки атаковал радиолокационную станцию россиян "Воронеж-М" вблизи города Орск. Для этого беспилотник пролетел рекордное расстояние в более 1800 километров.

Стоит добавить, что это уже вторая пораженная РЛС за последние несколько дней. 23 мая было уничтожено радиолокационную станцию загоризонтного действия, которая расположена вблизи города Армавир. Одна такая станция может обеспечивать дальность обнаружения до 6 тысяч километров по горизонту и 7 тысяч километров по вертикали.

Вместе с ударами по РЛС заговорили, что Украина, возможно, готовит ракетные удары по России. Думаю, рано или поздно это действительно произойдет. Но есть другой интересный момент. У семи станций РЛС "Воронеж", которые стоят по периметру России, угол их мониторинга направлен наружу. РЛС возле Орска и Армавира "смотрят" не в Украину, а в сторону Китая,

– отметил Борис Тизенгаузен.

То есть пораженные РЛС вблизи Орска и Армавира – это не те системы, которые могли бы известить о запусках ракет из условных стран НАТО. Например, "Воронеж-М" в Орске контролировала сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря. А вот предупреждать о возможных запусках ракет из Украины может РЛС "Волга", которая стоит в Беларуси.

Радиус обнаружения РЛС "Воронеж-М" / росСМИ

"Это крайне интересный способ вывода из строя систем оповещения ранних запусков ракет. Получается, что теперь у России есть огромная дыра, где не видят всего, что может прилететь снизу, в частности из Китая", – подчеркнул политтехнолог.

Украинские дроны пока могут достичь только 4 из 10 РЛС, которые стоят в России. Говорится об уже пораженных установках в Орске и Армавире, а также РЛС в Калининграде и Санкт-Петербурге. Если уничтожить еще и их – то Россия "не будет видеть" полмира.

Сигнал и Путину, и Западу

Очевидно, что поражение двух ценных и очень важных для России радиолокационных станций не могло не остаться незамеченным для Кремля.

Там очень заволновались, потому что это фактически системы ядерного предупреждения. Если же их нет, то что тогда делать? Настроить эти системы и отремонтировать их за короткое время невозможно. Несколько лет ушло только на модернизацию одной системы. Это уже просто невероятный сигнал Путину,

– объяснил Тизенгаузен.

Интересно и то, что РЛС, которые, по официальным данным, стоят около 1,5 миллиарда рублей, не прикрыты системами ПВО.

"Вот это сигнал нашим западным партнерам, мол, вот их хваленая ядерная безопасность. Украина показывает всему миру, что пока нам боятся давать разрешение на ракетные удары по России, маленькие дроны атакует целые системы ядерной безопасности. И где эти "красные линии"?, – риторически уточнил политтехнолог.

Уничтожение РЛС "Воронеж-М": кратко