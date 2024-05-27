Там повідомили, що ППО збила "повітряну кулю". Водночас губернатор Московської області повідомив іншу версію. Він заявив про "український дрон".

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Заява міноборони Росії

Ввечері 27 травня підмосковній Балашихі системи ЗРПК Панцир-С2/C1 збили повітряну кулю.

Засоби ППО знищили над територією Московської області малорозмірну повітряну кулю,

– написало міноборони Росії.

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Однак губернатор Московської області Андрєй Воробйов повідомив, що система ППО у Балашисі збила безпілотник. Його уламки нібито впали на приватний будинок. За словами окупанта, люди встигли евакуюватися, ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби Росії.

Варто вказати, що після цього випадку літаки змінили напрямки вильотів і посадок у столичні аеропорти в Підмосков'ї.

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Вибухи у Луганську

Цього ж вечора, практично одночасно з Підмосков'ям, вибухи пролунали й у Луганську. Наразі невідомо, що стало ціллю, проте у мережі вже активно публікують кадри пожежі. що виникла у місті.

Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи чули аж у Станиці Луганській. Тим часом росіяни очікувано звітують нібито про роботу ППО.