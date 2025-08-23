На День Незалежності одна з центральних станцій метро у Києві буде зачинена
- Станція метро "Майдан Незалежності" у Києві буде закрита для пасажирів 24 серпня у першій половині дня.
- Пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі, а станція буде укриттям у разі повітряної тривоги.
У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" у Києві буде тимчасово закрита для пасажирів. Обмеження триватимуть кілька годин у першій половині дня.
Про зміни у роботі метрополітену повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.
Дивіться також Не віддамо землю окупанту: Зеленський виголосив промову до Дня Державного прапора
Як зміниться робота київського метро 24 серпня?
У неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме 34-ту річницю Дня Незалежності. У зв'язку з проведенням державних заходів до свята станція метро "Майдан Незалежності" у Києві буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів.
Обмеження діятимуть у першій половині дня – з 5:38 до 11:00. У цей час пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
У "Київському метрополітені" просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути,
– йдеться в повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги станція працюватиме як укриття.
Раніше повідомлялось, що у столиці 23 серпня запровадять тимчасові обмеження руху транспорту через охоронні заходи за участі закордонних делегацій.
Як пройде День Незалежності в столиці?
На 24 серпня у Києві запланований "Забіг у вишиванках", який розпочнеться о 7:00 в Урбан-парку на території ВДНГ.
Гурт МОВА та музичний журналіст і дослідник Альберт Цукренко виступлять у Caribbean Club.
У Музеї книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9) діятиме день відкритих дверей.
До Дня Незалежності концерт також проведуть у культурному просторі "В'ява" на ВДНГ.