23 августа, 15:36
2

На День Независимости одна из центральных станций метро в Киеве будет закрыта

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве будет закрыта для пассажиров 24 августа в первой половине дня.
  • Пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме, а станция будет укрытием в случае воздушной тревоги.

В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" в Киеве будет временно закрыта для пассажиров. Ограничения продлятся несколько часов в первой половине дня.

Об изменениях в работе метрополитена сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

Как изменится работа киевского метро 24 августа?

В воскресенье, 24 августа, Украина будет отмечать 34-ю годовщину Дня Независимости. В связи с проведением государственных мероприятий к празднику станция метро "Майдан Независимости" в Киеве будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

Ограничения будут действовать в первой половине дня – с 5:38 до 11:00. В это время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты, 
– говорится в сообщении.

В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать как укрытие.

Ранее сообщалось, что в столице 23 августа введут временные ограничения движения транспорта из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Как пройдет День Независимости в столице?

  • На 24 августа в Киеве запланирован "Забег в вышиванках", который начнется в 7:00 в Урбан-парке на территории ВДНХ.

  • Группа МОВА и музыкальный журналист и исследователь Альберт Цукренко выступят в Caribbean Club.

  • В Музее книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9) будет действовать день открытых дверей.

  • Ко Дню Независимости концерт также проведут в культурном пространстве "Вява" на ВДНХ.