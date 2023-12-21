У голови ВККС Ігнатова нібито знайшли російський паспорт: посадовець заявив про тиск

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від СБУ, у якому підтверджується, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Наразі у ВККС готують рішення щодо цієї ситуації.

Чутки про російський паспорт у Ігнатова почали ширитися ще з червня цього року – коли його обрали головою. Однак суддя заперечував його наявність

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Російський паспорт у судді

Служба безпеки України у листі Вищій кваліфікаційній комісії суддів підтвердила, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Повідомляється, що наразі у ВККС проходять активні консультації щодо того, як діяти у цій ситуації. Сам Ігнатов готує брифінг.

Про російське громадянство Ігнатова почали говорити ще з початку його призначення на посаду голови. в Одному з інтерв'ю він це заперечив, зазначивши, що мав лише паспорт громадянина СРСР у свій час. Він працював і навчався там у 90-х, однак нібито відміток про інше громадянство не мав.

У 1996 році голова ВККС повернувся до Луганська, де й отримав українські документи. Ігнатов стверджував, що проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема, перевірка проводилася й Конкурсною комісією з відбору членів ВККС та ВРП.

Ігнатов заперечує наявність російського паспорта

Згодом голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов на брифінгу вкотре спростував інформацію, що нібито має російське громадянство. Він заявив, що це "провокація" проти службовців й попросив про посилення охорони.

15 вересня цього року відносно мене було незаконно внесено в ЄРДР відомості за державну зраду під час воєнного стану за обставинами 2014 року, обставинами мого перебування в полоні. Я надав перелік документів, які повністю спростовують доводи, які там поставлені. Після цього стало питання, що я начебто маю російське громадянство,

– заявив Ігнатов.

Він додав, що раніше мав радянський паспорт, але у ньому нібито не було "російської чи української відмітки". Зі слів Ігнатова виходить, що він був буцімто "особою без громадянства". Голова ВККС наголосив, що отримав паспорт громадянина України у 1996 році.

Ігнатов додав, що 20 грудня отримав лист від держоргану, у якому мовилося про наявність у нього російського громадянства. Як заявив голова ВККС, він уже звернувся до відповідних органів, які відповідають за державну безпеку.

"Отримав різні відповіді. Один орган відповів, що він не володіє інформацією, інший – що я маю російське громадянство, не навівши жодних доказів. У мене, як у голови Комісії, є інформація від компетентних людей, що готуються провокації та тиск і на інших держслужбовців ВККС, що пов'язано з кваліфікаційними процедурами. Я розумію, що в мене зараз можуть виникнути проблеми. Я звертаюсь до поліції та інших органів із проханням, щоб мені надали посилену охорону. Я знаю, з чим це пов'язано. І я знаю, що може бути після цієї пресконференції зі мною", – повідомив Ігнатов.

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