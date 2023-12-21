Чутки про російський паспорт у Ігнатова почали ширитися ще з червня цього року – коли його обрали головою. Однак суддя заперечував його наявність

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Російський паспорт у судді

Служба безпеки України у листі Вищій кваліфікаційній комісії суддів підтвердила, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Повідомляється, що наразі у ВККС проходять активні консультації щодо того, як діяти у цій ситуації. Сам Ігнатов готує брифінг.

Про російське громадянство Ігнатова почали говорити ще з початку його призначення на посаду голови. в Одному з інтерв'ю він це заперечив, зазначивши, що мав лише паспорт громадянина СРСР у свій час. Він працював і навчався там у 90-х, однак нібито відміток про інше громадянство не мав.

У 1996 році голова ВККС повернувся до Луганська, де й отримав українські документи. Ігнатов стверджував, що проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема перевірка проводилася й Конкурсною комісією з відбору членів ВККС та ВРП.

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