Чутки про російський паспорт у Ігнатова почали ширитися ще з червня цього року – коли його обрали головою. Однак суддя заперечував його наявність
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Російський паспорт у судді
Служба безпеки України у листі Вищій кваліфікаційній комісії суддів підтвердила, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Повідомляється, що наразі у ВККС проходять активні консультації щодо того, як діяти у цій ситуації. Сам Ігнатов готує брифінг.
Про російське громадянство Ігнатова почали говорити ще з початку його призначення на посаду голови. в Одному з інтерв'ю він це заперечив, зазначивши, що мав лише паспорт громадянина СРСР у свій час. Він працював і навчався там у 90-х, однак нібито відміток про інше громадянство не мав.
У 1996 році голова ВККС повернувся до Луганська, де й отримав українські документи. Ігнатов стверджував, що проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема перевірка проводилася й Конкурсною комісією з відбору членів ВККС та ВРП.
Інші скандали з суддями
- Олексій Тандир, той самий суддя Макарівського суду, який збив на смерть нацгвардійця, переписав майно на свою дружину і розлучився з нею. Мова йде про нерухомість, а також машиномісце.
- Варто зазначити, що Олексій Тандир причетний щонайменше до двох сумнівних рішень у справах про розлучення. Він ухвалював відповідні рішення попри відсутність прописаних норм у законі. Наприклад, він визнав чоловіка єдиним власником всього майна, яке подружжя набуло за час спільного життя – за законом жінка мала отримати половину.
- НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря. Вони мали скасувати рішення про арешт майна приватної особи. Загальна сума неправомірної вигоди становила 35 тисяч гривень.