За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії. При цьому у засіданні взяли участь 14 членів ВККСУ, повідомляє пресслужба ВККСУ.

Увага В Україні обрали новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів: хто увійшов

6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії,

– ідеться у повідомленні.



Судді обрали голову ВККС / Фото пресслужба ВККС



Голосування відбулось 6 червня / Фото пресслужба ВККС

Що відомо про новообраного главу

За інформацією на сайті ВРП, Роман Ігнатов після закінчення Саратовської юридичної академії у 1995 році розпочав роботу на посаді старшого слідчого прокуратури міста Петрозаводська (Росія).

У 1996 році працював юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України у Луганську та слідчим прокуратури Ленінського району Луганська, у 1996 – 1997 роках – юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України Луганська та Луганського регіонального управління Промінвестбанку.

Починаючи з 1997 року та до 2003 року він працював на різних посадах в органах прокуратури у Луганській області, зокрема, у 2002 – 2003 роках обіймав посаду заступника прокурора міста Брянки.

У 2003 році Ігнатов призначений суддею Краснолуцького міського суду Луганської області, де працював до 2009 року, після чого був переведений до Луганського апеляційного суду, де працював до 2014 року.

Згодом Ігнатов був переведений до Апеляційного суду міста Києва (починаючи з 2018 року Київський апеляційний суд).

Що цьому передувало