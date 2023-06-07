За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии. При этом в заседании приняли участие 14 членов ВККСУ, сообщает пресс-служба ВККСУ.
Внимание В Украине избрали новый состав Высшей квалификационной комиссии судей: кто вошел
6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председатель комиссии - Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии,
– говорится в сообщении.
Судьи избрали главу ВККС / Фото прессслужба ВККС
Голосование состоялось 6 июня / Фото пресс-служба ВККС
Что известно о новоизбранном главе
По информации на сайте ВРП, Роман Игнатов после окончания Саратовской юридической академии в 1995 году начал работу в должности старшего следователя прокуратуры Петрозаводска (Россия).
В 1996 году работал юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сбербанка Украины в Луганске и следователем прокуратуры Ленинского района Луганска, в 1996 – 1997 годах – юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сберегательного банка Украины Луганска и Луганского регионального управления Проминвестбанка.
Начиная с 1997 года по 2003 год он работал на различных должностях в органах прокуратуры в Луганской области, в частности, в 2002 – 2003 годах занимал должность заместителя прокурора города Брянки.
В 2003 году Игнатов назначен судьей Краснолукского городского суда Луганской области, где работал до 2009 года, после чего был переведен в Луганский апелляционный суд, где работал до 2014 года.
Затем Игнатов был переведен в Апелляционный суд города Киева (начиная с 2018 года Киевский апелляционный суд).
Что этому предшествовало
- Высший совет правосудия 1 июня назначил 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это разблокирует работу ВККС, которая не работала в Украине с 2019 года.
- Накануне, 5 июня, члены Высшей квалификационной комиссии судей провели встречу-знакомство, где обсудили организационные вопросы, в частности, по избранию руководства ВККСУ.