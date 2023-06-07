За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии. При этом в заседании приняли участие 14 членов ВККСУ, сообщает пресс-служба ВККСУ.

Внимание В Украине избрали новый состав Высшей квалификационной комиссии судей: кто вошел

6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины избран председатель комиссии - Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда. За соответствующее решение проголосовали 9 членов Комиссии,

– говорится в сообщении.



Судьи избрали главу ВККС / Фото прессслужба ВККС



Голосование состоялось 6 июня / Фото пресс-служба ВККС

Что известно о новоизбранном главе

По информации на сайте ВРП, Роман Игнатов после окончания Саратовской юридической академии в 1995 году начал работу в должности старшего следователя прокуратуры Петрозаводска (Россия).

В 1996 году работал юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сбербанка Украины в Луганске и следователем прокуратуры Ленинского района Луганска, в 1996 – 1997 годах – юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сберегательного банка Украины Луганска и Луганского регионального управления Проминвестбанка.

Начиная с 1997 года по 2003 год он работал на различных должностях в органах прокуратуры в Луганской области, в частности, в 2002 – 2003 годах занимал должность заместителя прокурора города Брянки.

В 2003 году Игнатов назначен судьей Краснолукского городского суда Луганской области, где работал до 2009 года, после чего был переведен в Луганский апелляционный суд, где работал до 2014 года.

Затем Игнатов был переведен в Апелляционный суд города Киева (начиная с 2018 года Киевский апелляционный суд).

Что этому предшествовало