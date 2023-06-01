Теперь ВККС должна отобрать около 2 500 новых судей. Также нужно провести аттестацию около 2 000 судей.
Кстати Высший совет правосудия разрешил взять под стражу судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца
Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей
Так, членами ВККС стали:
- Волкова Людмила
- Гацелюк Виталий
- Дух Ярослав
- Кобецкая Надежда
- Мельник Руслан
- Пасечник Андрей
- Сабодаш Роман
- Сидорович Руслан
- Богонос Михаил
- Игнатов Роман
- Кидысюк Роман
- Колиуш Олег
- Луганский Владимир
- Омельян Алексей
- Чумак Сергей
- Шевчук Галина
Отметим, что теперь ВККС должна отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию примерно 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед.
Вера Михайленко возглавила Высший антикоррупционный суд
Напомним, что ранее стало известно, что судья Вера Михайленко – новый глава ВАКС. Это решение было принято на общем собрании судей. В свое время Михайленко руководила адвокатским объединением и повторно закрыла скандальное дело "Роттердам+".
Заметим, что с мая 2019 по май 2022 года возглавляла Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич.