Теперь ВККС должна отобрать около 2 500 новых судей. Также нужно провести аттестацию около 2 000 судей.

Кстати Высший совет правосудия разрешил взять под стражу судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей

Так, членами ВККС стали:

  • Волкова Людмила
  • Гацелюк Виталий
  • Дух Ярослав
  • Кобецкая Надежда
  • Мельник Руслан
  • Пасечник Андрей
  • Сабодаш Роман
  • Сидорович Руслан
  • Богонос Михаил
  • Игнатов Роман
  • Кидысюк Роман
  • Колиуш Олег
  • Луганский Владимир
  • Омельян Алексей
  • Чумак Сергей
  • Шевчук Галина

Отметим, что теперь ВККС должна отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию примерно 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед.

Вера Михайленко возглавила Высший антикоррупционный суд

Напомним, что ранее стало известно, что судья Вера Михайленко – новый глава ВАКС. Это решение было принято на общем собрании судей. В свое время Михайленко руководила адвокатским объединением и повторно закрыла скандальное дело "Роттердам+".

Заметим, что с мая 2019 по май 2022 года возглавляла Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич.