Слухи о российском паспорте у Игнатова начали распространяться еще с июня этого года – когда его выбрали головой. Однако судья отрицал его наличие
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Российский паспорт у судьи
Служба безопасности Украины в письме Высшей квалификационной комиссии судей подтвердила, что у нынешнего председателя ВККС Романа Игнатова есть российское гражданство. Сообщается, что в настоящее время в ВККС проходят активные консультации по поводу того, как действовать в этой ситуации. Сам Игнатов готовит брифинг.
О российском гражданстве Игнатова стали говорить еще с начала его назначения на должность главы. В одном из интервью он это отрицал, отметив, что имел только паспорт гражданина СССР в свое время. Он работал и учился там в 90-х, однако якобы отметок о другом гражданстве не было.
В 1996 году глава ВККС вернулся в Луганск, где и получил украинские документы. Игнатов утверждал, что проходило множество тщательных проверок перед назначением на работу в прокуратуру и суды. В частности, проверка проводилась и Конкурсной комиссией по отбору членов ВККС и ВРП.
Игнатов отрицает наличие российского паспорта
Позже председатель Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов на брифинге в очередной раз опроверг информацию, что якобы владеет российским гражданством. Он заявил, что это "провокация" против служащих и попросил об усилении охраны.
15 сентября этого года в отношении меня были незаконно внесены в ЕРДР сведения о государственной измене во время военного положения по обстоятельствам 2014 года, обстоятельствам моего пребывания в плену. Я предоставил перечень документов, которые полностью опровергают поставленные там доводы. После этого встал вопрос, что я вроде бы имею российское гражданство,
– заявил Игнатов.
Он добавил, что раньше имел советский паспорт, но в нем якобы не было "российской или украинской отметки". По словам Игнатова следует, что он был якобы "лицом без гражданства". Глава ВККС отметил, что получил паспорт гражданина Украины в 1996 году.
Игнатов добавил, что 20 декабря получил письмо от госоргана, в котором говорилось о наличии у него российского гражданства. Как заявил глава ВККС, он уже обратился в соответствующие органы, отвечающие за государственную безопасность.
"Получил разные ответы. Один орган ответил, что он не владеет информацией, другой – что у меня есть российское гражданство, не приведя никаких доказательств. У меня, как у главы Комиссии, есть информация от компетентных людей, готовящихся провокации и давление и на других госслужащих ВККС, что связано с квалификационными процедурами. Я понимаю, что у меня сейчас могут возникнуть проблемы. Я обращаюсь в полицию и другие органы с просьбой, чтобы мне предоставили усиленную охрану. Я знаю, с чем это связано. И я знаю, что может быть после этой пресс-конференции со мной", – сообщил Игнатов.
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