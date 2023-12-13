Це відбувається за долі секунди: військовий експерт пояснив, як Patriot збиває ракети над Києвом

Під час останніх ракетних атак на Київ містяни повідомляли, що ППО знищувала цілі раніше, ніж запрацювала сирена повітряної тривоги. Це може бути пов'язано як із особливостями американської системи ППО, так і з новим типом ракет, які почала застосовувати Росія.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, що однією з особливостей використання ракет від С-400 є менший час підльоту ракети.

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Яка особливість роботи Patriot

Специфіка роботи ЗРК Patriot полягає в тому, що він знищує ворожі ракети на нисхідній траєкторії. Під час руху російської цілі комплекс фіксує її маршрут і розраховує точку зустрічі, в яку буде спрямована зенітна ракета.

Інакше кажучи, навіть у випадку, якщо Patriot зафіксує ракету раніше, аніж вона почне заходити на нисхідну траєкторію, комплекс буде очікувати на момент, коли вона почне опускатися.

"Це можуть бути хвилини або секунди, або навіть долі секунд. Але (принцип дії Patriot – 24 Канал) саме такий, що ракета не женеться за ракетою", – наголосив Світан.

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Швидкість реагування на російські цілі залежить також і від типу російських ракет та їхньої траєкторії ураження.

"Якщо це були ракети від комплексу С-400 (48Н6 – 24 Канал), то вони заходять по більш пологій траєкторії, аніж "Іскандери", які "заходять у космос" на десятки кілометрів, а вже потім вертикально (опускаються на ціль – 24 Канал)", – пояснив військовий експерт.

Завдяки цьому підлітний час ракет С-400 до цілі є меншим, через що про них важче попереджати цивільне населення. Наприклад, атакуючи Харків, російські зенітні ракети заходять на ураження цілі вже за 40 секунд після пуску, через що системи сповіщення не встигають повідомляти про небезпеку.

Використання ракет 48Н6 (та її модифікацій) від ЗРК С-400 для ураження наземних цілей є для Росії викликом, адже ці ж ракети потрібні агресору для прикриття неба над стратегічно важливими об'єктами. Їхня кількість на озброєнні Росії може перевищувати тисячу, але вони також є доволі дорогими у виготовленні.

Єдиний спосіб запобігти таким загрозам – використання систем на зразок Arrow 3, які здатні збивати ворожі ракети ще на висхідній траєкторії, не чекаючи моменту, поки вони почнуть заходити на ціль.

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