У ніч проти 17 вересня російська армія вкотре вдарила по українській залізниці. Через це затримується низка поїздів.

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, ворог комплексно атакував залізницю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Перцовського.

Важливо Росія свідомо знищує найважливіші вузлові станції, – Укрзалізниця

Що відомо про чергову атаку на залізницю?

Уночі 17 вересня Перцовський повідомив, що російська армія знову вдарила по залізниці. За його словами, це була комплексна атака.

Так, через ворожі удари є знеструмлення та затримка поїздів. Наразі відомо про запізнення потягів Дніпровського напрямку. Зокрема, мовиться про поїзди:

86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград;

85/71 Запоріжжя – Павлоград – Львів,

75 Київ – Кривий Ріг,

№ 80 Львів – Дніпро.

Однак Перцовський повідомив, що можуть виникнути проблеми й з іншими маршрутами.

Зверніть увагу! Прослідкувати за маршрутами та дізнатися про затримку поїздів можна на офіційному сайті Укрзалізниці.

Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довести кожного,

– наголосив Перцовський.

Які поїзди затримуються станом на 02:22 17 вересня – дивіться у галереї

Що відомо про попередні атаки на залізницю?

Російська армія не вперше атакує залізницю. Так, у ніч проти 7 вересня окупанти також атакували залізницю. Тоді через обстріл Кременчука на Полтавщині довелося змінити маршрути деяких поїздів.

Також ворог атакує й залізницю на Донеччині. Зокрема, через знеструмлення затримувалася низка поїздів Краматорського напрямку.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу після кількох атак на залізницю пояснив, що такі удари – нова тактика росіян. За його словами, російська армія атакує українські логістичні шляхи, аби вплинути на хід бойових дій.

Маломуж додав, що окрім залізниці, окупанти можуть атакувати по енергетичних об'єктах. Генерал пояснив, що така тактика традиційно відновлюється ворогом напередодні зимового періоду.