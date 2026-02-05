Укр Рус
5 лютого, 23:49
Росія атакує Полтавщину: лунають вибухи, працює ППО

Софія Рожик

Росія у ніч на 6 лютого знову атакує Україну ударними безпілотниками. Гучно було на Полтавщині.

Там працює ППО. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо вибухи на Полтавщині?

Повітряна тривога Полтавською областю почала ширитися о 23:09. 

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

Ворог атакує Полтавщину. Працює ППО,
– написав начальник ОВА о 23:47.

Він закликав мешканців області до відбою залишатися в укриттях.

Наразі про можливі наслідки атаки не повідомляється.

 