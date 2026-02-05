Россия атакует Полтавщину: раздаются взрывы, работает ПВО
- Россия ночью атаковала Полтавщину ударными беспилотниками, работала ПВО.
- О последствиях атаки пока не сообщается.
Россия в ночь на 6 февраля снова атакует Украину ударными беспилотниками. Громко было на Полтавщине.
Там работает ПВО. Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Что известно о взрывах на Полтавщине?
Воздушная тревога по Полтавской области начала распространяться в 23:09.
Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
Враг атакует Полтавскую область. Работает ПВО,
– написал начальник ОВА в 23:47.
Он призвал жителей области до отбоя оставаться в укрытиях.
Сейчас о возможных последствиях атаки не сообщается.
Последние атаки на Украину
Под вечер 5 февраля российский беспилотник пытался атаковать Львов, по цели успешно отработала ПВО. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, россияне целились в объект критическая инфраструктура. Прошло без пострадавших.
Днем громко было в Днепре. Город тоже атаковали ударные БпЛА.
В этот же день россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела было уничтожено "Вагон несокрушимости", травмы получила работница.