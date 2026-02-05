Россия атакует Полтавщину: раздаются взрывы, работает ПВО

Россия в ночь на 6 февраля снова атакует Украину ударными беспилотниками. Громко было на Полтавщине.

Там работает ПВО. Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о взрывах на Полтавщине?

Воздушная тревога по Полтавской области начала распространяться в 23:09.

Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

Враг атакует Полтавскую область. Работает ПВО,

– написал начальник ОВА в 23:47.

Он призвал жителей области до отбоя оставаться в укрытиях.

Сейчас о возможных последствиях атаки не сообщается.

