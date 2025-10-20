У ГУР повідомили, що Росія активно працює над збільшенням кількості авіаційних бомб. Також вона удосконалила використання авіаційних бомб з УМПК – універсальним модулем планування та корекції.

Ці КАБи з новими модулями управління уже можуть літати на відстань до 200 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького на форумі "Енергія, що тримає Україну".

Що відомо про атаки бомб з УМПК?

Росія протягом вересня – жовтня розробляла і наразі уже вийшла на послідовне бойове дослідне застосування бомб з УМПК.

Українській ППО складніше протистояти цьому озброєнню. До того ж росіяни уже вийшли на його серійне виробництво.

Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах це,

– зауважив Скібіцький.

Він додав, що ці КАБи називають "Грім-1" або "Грім-2". Обидва типи мають бойовий радіус застосування 150 – 200 кілометрів. Так, за даними ГУР, ці російські бомби на останніх випробуваннях досягли дальності 193 кілометри.

Останні атаки удосконалених КАБів