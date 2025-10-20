Россия выходит на серийное производство КАБов, которые могут пролететь 200 километров, – ГУР
- Россия серийно производит авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые имеют дальность до 200 километров.
- Эти бомбы сложнее сбивать украинской ПВО.
В ГУР сообщили, что Россия активно работает над увеличением количества авиационных бомб. Также она усовершенствовала использование авиационных бомб с УМПК –универсальным модулем планирования и коррекции.
Эти КАБы с новыми модулями управления уже могут летать на расстояние до 200 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого на форуме "Энергия, что держит Украину".
Смотрите также Путин пытается создать "санитарную зону" на Сумщине и Черниговщине, – ГУР
Что известно об атаках бомб с УМПК?
Россия в течение сентября – октября разрабатывала и сейчас уже вышла на последовательное боевое опытное применение бомб с УМПК.
Украинской ПВО сложнее противостоять этому вооружению. К тому же россияне уже вышли на его серийное производство.
Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это,
– отметил Скибицкий.
Он добавил, что эти КАБы называют "Гром-1" или "Гром-2". Оба типа имеют боевой радиус применения 150 – 200 километров. Так, по данным ГУР, эти российские бомбы на последних испытаниях достигли дальности 193 километра.
Последние атаки усовершенствованных КАБов
КАБ мог атаковать Днепр в ночь на 10 октября. Кроме того, на город тогда летели ударные БПЛА. Впоследствии фиксировались перебои со светом. 16 октября впервые КАБ ударил и по Николаеву.
Впервые атаковали реактивным КАБом и Лозовую в Харьковской области 18 октября. К сожалению, там были пострадавшие.
А 20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пусках КАБов из Харьковской области на Полтавщину.